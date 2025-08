Cancelan el lanzamiento de la misión Crew-11 por mal clima

La misión Crew-11 de la NASA y SpaceX suspendió este jueves por el clima su despegue con cuatro tripulantes a bordo de una cápsula Dragon desde Florida hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), por lo que intentarán un nuevo lanzamiento el viernes.

"Debido al tiempo, la NASA y SpaceX están abandonando el intento de lanzamiento de hoy", avisó el Kennedy Space Center, desde donde estaba programado el lanzamiento a las 12:09 hora local (16:09 GMT) de este jueves.

SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, confirmó que el próximo intento de lanzamiento se realizará este viernes a las 11:43 horas como el horario más temprano posible.

