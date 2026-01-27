Cancela tormenta invernal 'Fern' más de 19 mil vuelos en EUA

El aeropuerto con mayor número de cancelaciones fue el de Dallas, Texas, con 378 vuelos; además, el temporal ha dejado al menos 25 personas sin vida

Una tormenta invernal de gran intensidad provocó la cancelación de más de 19,000 vuelos con origen o destino en EUA desde hace dos días, afectando la movilidad aérea en dos tercios del territorio del país. El fenómeno también dejó a cientos de miles de hogares sin suministro eléctrico y mantiene bajo alerta a diversas regiones por bajas temperaturas extremas.

De acuerdo con datos de la plataforma FlightAware, el número total de vuelos cancelados asciende a 19,450 rutas, mientras que miles más han registrado retrasos prolongados. El impacto se concentra principalmente en aeropuertos del centro, noreste y sur del país.

Cancelaciones masivas marcan el peor día desde 2020

El domingo se registró la jornada más crítica para la aviación comercial desde la pandemia de 2020, con más de 11,000 vuelos cancelados y alrededor de 17,000 retrasos, según información difundida por el secretario de Transporte de EUA, Sean Duffy.

Durante la tarde del lunes, el impacto continuó con 5,779 vuelos cancelados y más de 18,000 operaciones retrasadas, reflejando la persistencia del temporal y las dificultades para restablecer la operación aérea.

Dallas y Boston encabezan la lista de aeropuertos afectados

El aeropuerto con mayor número de cancelaciones fue el de Dallas, Texas, con 378 vuelos suspendidos. Le siguió el aeropuerto Logan de Boston, donde se reportaron 321 cancelaciones.

En el área metropolitana de Nueva York, los tres principales aeropuertos registraron afectaciones significativas: John F. Kennedy acumuló 290 cancelaciones, LaGuardia reportó 270 y Newark contabilizó 265 vuelos cancelados.

Aerolíneas con mayor número de operaciones suspendidas

Por compañía aérea, American Airlines encabezó la lista con 1,134 vuelos cancelados en un solo día. Le siguieron Republic Airways, con 636, y Delta Air Lines, que reportó 439 cancelaciones.

Las aerolíneas señalaron que las condiciones meteorológicas, así como las restricciones de seguridad en pistas y aeropuertos, han limitado la capacidad de reanudar operaciones con normalidad.

Cortes de energía y afectaciones a millones de personas

Además del impacto en el transporte aéreo, la tormenta invernal dejó a casi 800,000 hogares sin electricidad, de acuerdo con la plataforma poweroutage.us. Los estados con mayor número de usuarios afectados fueron Tennessee, con 247,300 viviendas sin suministro; Mississippi, con 153,620; y Luisiana, con 121,401.

Las autoridades locales continúan con labores para restablecer el servicio eléctrico, mientras advierten que las bajas temperaturas complican los trabajos en varias zonas.

Pronóstico advierte temperaturas históricamente bajas

El Servicio Nacional de Meteorología informó que el sistema continuará afectando el noreste de EUA con fuertes nevadas, aun cuando el núcleo del temporal se aleja gradualmente de la costa este.

La agencia también alertó sobre temperaturas gélidas que podrían alcanzar mínimos históricos en los próximos días. Se prevén registros bajo cero durante casi todas las mañanas de la semana en regiones que van desde las Northern Plains hasta el Valle de Ohio y el noreste del país.

Las autoridades mantienen recomendaciones de precaución ante posibles riesgos para la salud, interrupciones adicionales de servicios y nuevas afectaciones al transporte.



Con información de EFE