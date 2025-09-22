Canadá reconoce el Estado de Palestina en búsqueda de paz

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció al Estado de Palestino a quien le ofreció su apoyo para construir un futuro pacífico tanto para el Estado palestino como el israelí.
A través de redes sociales, se compartió una fotografía del ministro con el siguiente lema
"Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel."
Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe— Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025
Australia y Reino Unido se unen al resto de países que ya han reconocido el Estado palestino. Sus representantes también compartieron mensajes a través de redes sociales.
Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025
Se espera que Portugal, Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y San Marino se sumen al movimiento en las próximas horas.