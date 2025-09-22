Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Internacional

Canadá reconoce el Estado de Palestina en búsqueda de paz

Por: Diana Leyva

21 Septiembre 2025, 08:44

Compartir

Junto con Reino Unido y Australia, el país norteamericano se une a reconocer su ayuda para construir la paz tanto para ambas partes del conflicto

Canadá reconoce el Estado de Palestina en búsqueda de paz

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció al Estado de Palestino a quien le ofreció su apoyo para construir un futuro pacífico tanto para el Estado palestino como el israelí.

A través de redes sociales, se compartió una fotografía del ministro con el siguiente lema 

"Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel."

Australia y Reino Unido se unen al resto de países que ya han reconocido el Estado palestino. Sus representantes también compartieron mensajes a través de redes sociales.

Se espera que Portugal, Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y San Marino se sumen al movimiento en las próximas horas.

Comentarios