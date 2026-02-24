Canadá prepara ayuda para Cuba ante crisis energética

El Gobierno de Canadá anunció que prepara un paquete de ayuda para Cuba, que atraviesa una severa crisis energética marcada por apagones y falta de combustible

El Gobierno de Canadá anunció que prepara un paquete de ayuda para Cuba, que atraviesa una severa crisis energética marcada por apagones y falta de combustible.

La ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Anita Anand, confirmó la iniciativa, aunque evitó dar detalles sobre el contenido o el calendario del apoyo.

“Estamos preparando un plan para ayudar. En este momento no estamos en condiciones de proporcionar ningún detalle del anuncio”, declaró.

Crisis energética se agrava

La isla enfrenta semanas críticas tras la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, luego del operativo militar estadounidense que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

Posteriormente, México también suspendió sus envíos de crudo en medio de la presión de Estados Unidos, profundizando la escasez.

La situación ha impactado incluso al sector aéreo: la aerolínea Air Canada y otras compañías han cancelado vuelos hacia la isla debido a la falta de combustible.

Turismo e inversión, en juego

El turismo canadiense es un pilar para la economía cubana. Según Global Affairs Canada, Canadá es la segunda mayor fuente de inversión directa en la isla, especialmente en minería y turismo.

Ottawa se sumaría así a México, que a inicios de mes envió dos buques de la Armada con unas 800 toneladas de ayuda humanitaria y 1,500 toneladas de leche en polvo y frijoles.

La crisis económica que vive Cuba desde 2020 se ha agravado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. La isla produce solo alrededor del 40% del combustible que consume, lo que la mantiene altamente dependiente del suministro externo.

Aunque aliados como Rusia y China han criticado las medidas de Washington, su respaldo ha sido hasta ahora mayormente simbólico.