Canadá está en alerta por temperaturas de -55°

En algunas regiones del país las compañías eléctricas pidieron a la población moderar sus consumos, pues la red está saturada y podría provocar cortos

Canadá enfrenta este sábado una de las jornadas más gélidas de los últimos años. Un vórtice polar situado sobre el oeste del país ha desplomado los termómetros, generando condiciones extremas que mantienen en alerta máxima a los sistemas de transporte y suministro eléctrico desde la costa del Pacífico hasta el Atlántico.

Emergencia climática en "Las Praderas" y Ontario

Las autoridades meteorológicas emitieron advertencias críticas para las provincias de Las Praderas (Alberta, Saskatchewan y Manitoba), donde la sensación térmica ha alcanzado los -55 °C. Mientras tanto, en Ontario, el corazón industrial y demográfico del país, los valores oscilan entre los -30 °C y -45 °C, obligando a la población a limitar sus actividades al aire libre.

Caos en aeropuertos

El frío extremo ha impactado severamente la conectividad aérea. Air Canada reportó retrasos y cancelaciones masivas en los aeropuertos de Montreal y Toronto Pearson, este último un nodo vital para el tránsito en Norteamérica. La situación es igualmente crítica en ciudades como Quebec y Halifax, donde las aerolíneas locales luchan por mantener operativos sus itinerarios ante el congelamiento de equipos y pistas.

La red eléctrica al límite

En la costa atlántica, la presión sobre la infraestructura es evidente, un ejemplo es la compañía Nova Scotia Power, la cual solicitó a los ciudadanos moderar el consumo eléctrico de inmediato, advirtiendo que el sistema se aproxima a su capacidad máxima debido a la alta demanda de calefacción.

Refugios a máxima capacidad

En grandes centros urbanos como Toronto y Hamilton, los refugios operan al 100% de su capacidad. En el área metropolitana de Toronto, donde residen 6 millones de personas, se ha ordenado una política de "puertas abiertas" en los centros de acogida.

"Las temperaturas actuales pueden causar la congelación de extremidades en cuestión de pocos minutos", advirtieron las autoridades de salud, enfatizando el riesgo mortal para las personas en situación de calle.