Canadá endurece medidas por brote de ébola en África

Canadá suspendió visados y aplicará cuarentenas obligatorias para viajeros procedentes de países afectados por el brote de ébola en África central

El Gobierno de Canadá comenzó a aplicar nuevas medidas fronterizas temporales para intentar impedir la entrada y propagación del ébola en el país, luego del brote registrado en África central.

Las disposiciones incluyen la suspensión durante 90 días de visados para residentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, así como cuarentenas obligatorias de 21 días para viajeros que hayan estado recientemente en esas zonas.

Además, las autoridades canadienses pausarán temporalmente las decisiones sobre nuevas solicitudes de visado y residencia provenientes de esos países.

El Gobierno aclaró que los documentos migratorios no serán cancelados y volverán a activarse si continúan vigentes cuando concluyan las restricciones sanitarias.

Cuarentenas obligatorias desde el 30 de mayo

A partir del 30 de mayo y hasta el 29 de agosto, todos los ciudadanos canadienses, residentes permanentes y extranjeros que hayan estado en los países afectados durante los 21 días previos a su llegada deberán cumplir una cuarentena obligatoria de tres semanas.

La medida aplicará incluso para personas que no presenten síntomas relacionados con el virus.

Quienes desarrollen síntomas serán trasladados a hospitales para recibir evaluación médica adicional, mientras que los viajeros asintomáticos deberán presentar un plan de aislamiento seguro.

En caso de no contar con condiciones adecuadas, las autoridades canadienses los alojarán en instalaciones designadas para la cuarentena.

Canadá mantiene vigilancia ante el brote

La ministra de Salud de Canadá, Marjorie Michel, señaló que el Gobierno está adoptando “un enfoque de precaución”, pese a que el riesgo para el país sigue siendo considerado bajo.

La funcionaria recordó que Canadá nunca ha registrado un caso importado de ébola y que actualmente no existen contagios confirmados en Norteamérica.

Michel también relacionó parte de la respuesta sanitaria con la organización de la Copa Mundial de Futbol de 2026, torneo que Canadá compartirá con Estados Unidos y México.

Las autoridades federales estiman que unas 350 personas viajan semanalmente a Canadá desde los tres países africanos afectados, de las cuales alrededor del 60 % son ciudadanos canadienses o residentes permanentes.

OMS reporta aumento de casos sospechosos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este miércoles a 223 las muertes sospechosas relacionadas con la epidemia declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo.

De acuerdo con el organismo internacional, hasta el 24 de mayo se habían contabilizado 906 casos sospechosos y 105 contagios confirmados en laboratorio, incluidos diez fallecimientos confirmados.

Canadá también anunció el envío de asistencia científica a África central tras una solicitud realizada por la OMS, mientras aseguró que continuará ajustando las medidas dependiendo de la evolución epidemiológica internacional.