Canadá confirma caso de hantavirus tras crucero

El gobierno de Canadá confirmó este domingo un caso positivo de hantavirus en uno de los cuatro ciudadanos que regresaron recientemente de un crucero afectado

El gobierno de Canadá confirmó este domingo un caso positivo de hantavirus en uno de los cuatro ciudadanos que regresaron recientemente de un crucero afectado por un brote de esta enfermedad.

La Agencia de Salud Pública de Canadá informó que el resultado fue validado tras análisis realizados en el Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg, luego de que inicialmente se reportara como un “posible positivo”.

Las autoridades detallaron que el paciente confirmado forma parte de una pareja de aproximadamente 70 años originaria del Yukón, quienes actualmente permanecen hospitalizados en la ciudad de Victoria.

La segunda persona, compañera de viaje del caso positivo, dio negativo a la prueba. Ambos, al igual que los otros dos pasajeros canadienses que viajaban en el crucero, se encuentran en aislamiento como medida preventiva.

Entre los otros viajeros se encuentra una persona de edad similar residente de la isla de Vancouver y otra de unos 50 años que vive en el extranjero.

Brote en crucero deja tres muertos

El brote de hantavirus se registró a bordo del crucero MV Hondius, donde hasta el momento se han confirmado al menos diez casos, incluido el paciente canadiense.

Las autoridades sanitarias informaron que tres personas han fallecido desde el inicio del brote, entre ellas una pareja de origen neerlandés que presuntamente estuvo expuesta al virus durante una visita a Sudamérica.

Pese a la confirmación del caso, la Agencia de Salud Pública de Canadá aseguró que el riesgo general para la población del país se mantiene bajo.

“Todos los casos confirmados hasta la fecha han sido pasajeros o tripulantes del MV Hondius”, indicó la dependencia en un comunicado oficial.

Asimismo, el organismo señaló que ya notificó el caso a la Organización Mundial de la Salud y que continuará compartiendo información para contribuir a la investigación internacional en curso sobre este brote.