Camioneta con invitados a boda deja 13 muertos en Indonesia

En la unidad viajaban aproximadamente 18 personas, pese a que se trataba de un vehículo diseñado principalmente para transportar mercancía

Un grupo de invitados que regresaba de una boda sufrió un accidente fatal en Indonesia, luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por dos camiones sobre una transitada carretera de la isla de Java. El saldo confirmado fue de 13 personas fallecidas y cinco lesionadas.

El choque ocurrió la tarde del domingo en la autopista costera del norte, cerca de la aldea de Kiajaran Kulon, en el distrito de Indramayu, provincia de Java Occidental.

Camioneta fue impactada cuando intentaba realizar un retorno

Las víctimas regresaban a sus hogares después de asistir a una boda celebrada en la comunidad vecina de Parean y se trasladaban en la caja abierta de una camioneta pickup.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo redujo la velocidad y se detuvo junto a una abertura del camellón central con la intención de realizar una vuelta en U.

En ese momento, un camión tipo wing-box que circulaba en la misma dirección chocó contra la parte trasera de la pickup y la proyectó hacia los carriles contrarios.

Tras el primer impacto, la camioneta quedó expuesta al tránsito del carril opuesto y fue embestida por un segundo vehículo de carga.

La fuerza de la colisión provocó que más de una decena de ocupantes salieran proyectados hacia la carpeta asfáltica, lo que agravó las consecuencias del accidente.

En la unidad viajaban aproximadamente 18 personas, pese a que se trataba de un vehículo diseñado principalmente para transportar mercancías.

Cinco sobrevivientes permanecen hospitalizados

Los cuerpos de emergencia trasladaron a cinco sobrevivientes a distintos hospitales de la región. Las autoridades informaron que presentan lesiones de diversa gravedad y continúan bajo atención médica.

El número de fallecidos aumentó conforme avanzaron las labores de rescate y la atención hospitalaria, hasta alcanzar las 13 víctimas mortales confirmadas.

La Policía de Tránsito de Indramayu mantiene abierta una investigación para determinar si el choque estuvo relacionado con exceso de velocidad, falta de distancia entre vehículos, una maniobra imprudente o posibles fallas mecánicas.

También se revisará la responsabilidad de los conductores involucrados y las condiciones en las que eran transportados los invitados de la boda.

Los accidentes viales de alta gravedad son recurrentes en Indonesia, donde el traslado de pasajeros en vehículos de carga, la sobrecarga de unidades y el incumplimiento de las normas de tránsito continúan representando un desafío para la seguridad carretera.