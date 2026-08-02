Camión bomba explota y deja 11 personas heridas en Colombia

Tras la explosión, policías, militares, bomberos y especialistas en el manejo de artefactos explosivos acordonaron el sector para atender a los afectados,

Un camión cargado con explosivos detonó durante la madrugada de este sábado frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, dejando un saldo preliminar de 11 personas lesionadas y daños considerables en las instalaciones de seguridad y edificios cercanos.

El atentado ocurrió en las inmediaciones de la Central de Abastos de Cúcuta, uno de los principales centros comerciales de esta ciudad fronteriza con Venezuela. La explosión incendió el vehículo, rompió ventanas, afectó fachadas y dañó parte del techo del complejo policial.

De acuerdo con el balance proporcionado por las autoridades departamentales, entre los heridos se encuentran ocho integrantes de la Policía y tres civiles. Además, un perro perteneciente a la corporación murió como consecuencia de la detonación.

Despliegan operativo después del atentado

Tras la explosión, policías, militares, bomberos y especialistas en el manejo de artefactos explosivos acordonaron el sector para atender a los afectados, recopilar indicios y descartar la presencia de otros dispositivos en los alrededores.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos centros médicos, mientras las autoridades comenzaron a revisar cámaras de videovigilancia y recorridos realizados por el camión antes de ser abandonado frente a las instalaciones policiales.

Hasta el momento no se han reportado fallecimientos entre la población ni detenciones relacionadas directamente con el ataque. Tampoco se ha informado públicamente sobre la identidad de quienes habrían trasladado y activado el vehículo.

Gobierno atribuye preliminarmente el ataque al ELN

El Gobierno colombiano señaló de manera preliminar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable; sin embargo, la organización no había reivindicado formalmente el atentado y las investigaciones continúan para establecer su autoría.

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa equivalente a aproximadamente 60 mil dólares por información que permita identificar y localizar a los autores materiales e intelectuales de la explosión.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, William Rincón, calificó el hecho como un ataque terrorista y aseguró que las corporaciones de seguridad mantendrán las operaciones hasta detener a los responsables.

Cúcuta enfrenta una disputa entre grupos armados

Cúcuta se encuentra en una región estratégica para las organizaciones criminales debido a su cercanía con Venezuela y su conexión con el Catatumbo, territorio marcado por la disputa de rutas de narcotráfico, pasos fronterizos clandestinos, cultivos ilícitos, minería ilegal y redes de contrabando.

En Norte de Santander mantienen presencia el ELN, disidencias de las antiguas FARC y otras estructuras criminales que buscan controlar las economías ilegales y corredores de movilidad en la frontera.

El atentado se registró seis días antes de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto en Cali. El presidente electo condenó la agresión y sostuvo que su próximo Gobierno reforzará las acciones contra los grupos armados que se nieguen a someterse a la justicia.