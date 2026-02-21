California transforma histórica prisión en centro de aprendizaje

La obra, cuya construcción y adecuación se extendió durante 18 meses, integra tres edificios interconectados que ahora albergan un centro de tecnología y medios

El estado de California presentó este viernes el nuevo Centro de Aprendizaje de San Quintín, un proyecto que marca la reconversión de la emblemática prisión con más de 170 años de historia, conocida por albergar antiguamente las salas de ejecución estatales.

El gobernador Gavin Newsom encabezó la inauguración del espacio remodelado, que abarca 7 mil 500 metros cuadrados y forma parte de una estrategia integral para transformar el penal en un modelo de rehabilitación considerado entre los más innovadores de Estados Unidos.

Un nuevo enfoque hacia la rehabilitación

El centro representa una de las principales apuestas de la actual administración para modernizar el sistema penitenciario, en un contexto donde las ejecuciones permanecen suspendidas en el estado.

“Con la apertura de este centro de aprendizaje, demostramos que la rehabilitación y la seguridad pública van de la mano, y que la esperanza es una herramienta poderosa para lograr comunidades más seguras”, expresó Newsom durante la presentación oficial.

La obra, cuya construcción y adecuación se extendió durante 18 meses, integra tres edificios interconectados que ahora albergan un centro de tecnología y medios, un espacio educativo y un área comunitaria orientada a la capacitación laboral.

Instalaciones renovadas con inversión millonaria

El complejo cuenta con cafetería, estudios de grabación, áreas de lectura y aulas con vista a la Bahía de San Francisco. De acuerdo con la Oficina del Gobernador, el proyecto requirió una inversión de 239 millones de dólares.

Un comunicado oficial subrayó que, por primera vez en años, internos podrán observar directamente la bahía, cuya presencia antes solo percibían por el sonido del agua.

San Quintín y el cambio en la política penitenciaria

San Quintín es la prisión más antigua del estado y ha sido escenario de algunos de los casos criminales más notorios en California. Desde su llegada al cargo en 2019, Newsom firmó una orden ejecutiva para suspender las ejecuciones, y el estado no aplica la pena capital desde 2006.

En 2022, el mandatario ordenó el traslado de las personas que permanecían en el corredor de la muerte hacia otras prisiones, integrándolas a la población general como parte de un nuevo enfoque de reinserción.

Impacto en seguridad y prevención

El gobernador destacó que esta estrategia de rehabilitación ha coincidido con una reducción aproximada del 12 % en los delitos violentos en las principales ciudades del estado durante 2025, en comparación con 2019. Según los datos oficiales, los robos disminuyeron cerca de 29 %, mientras que los homicidios bajaron alrededor de 12 %.

Asimismo, la administración estatal señaló que los programas de reinserción fortalecen la rendición de cuentas y cuentan con respaldo de víctimas y sobrevivientes. De acuerdo con cifras difundidas por la Gobernación, en una proporción cercana a tres a uno, estos grupos respaldan sentencias que incluyan mecanismos de responsabilidad y prevención de la reincidencia.