California pone a prueba su preparación ante un gran terremoto

Unos 10.7 millones de estudiantes y trabajadores se registraron para participar en el Great California ShakeOut, simulacro que se realiza desde 2009.

Agacharse, cubrirse y sujetarse son las tres acciones fundamentales que millones de californianos practican este jueves durante un simulacro, diseñado para preparar a la población ante un terremoto de gran magnitud. El ejercicio, que también se desarrolla a nivel global, cobra especial relevancia tras los sismos registrados en Latinoamérica en los últimos meses.

Unos 10.7 millones de estudiantes y trabajadores se registraron para participar en el ‘Great California ShakeOut’, una iniciativa que se realiza en el Estado Dorado desde 2009 para impulsar a los residentes a estar preparados ante la posibilidad de un terremoto.

“Cientos de fallas atraviesan California y los expertos han advertido sobre una alta posibilidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud. Y aunque no podemos predecir cuándo ocurra, sí podemos estar preparados para afrontarlo”, dijo José Lara, encargado de Riesgos Sísmicos de la Agencia de Servicios de Emergencia de California (CAL OES).

Este año la agencia se ha enfocado en entrenar a los californianos sobre qué deben hacer exactamente en el momento en que sienten un movimiento telúrico y en tener provisiones para al menos tres días, dinero en efectivo y como mínimo un cambio de ropa.

Lara subraya que las recomendaciones a seguir —agacharse, cubrirse y sujetarse- fueron diseñadas específicamente para California, un estado que ha establecido códigos de construcción especiales debido a la fuerte actividad sismológica.

En el sur de California se registran aproximadamente 10,000 terremotos al año, la mayoría imperceptibles para la población, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).