California pide ayuda de emergencia a Trump por fuga química

Autoridades locales ordenaron evacuaciones masivas que ya afectan a cerca de 50,000 personas en al menos cinco ciudades cercanas a la zona industrial

El Gobierno de California solicitó al presidente Donald Trump una declaración federal de emergencia ante la fuga de químicos tóxicos registrada en una planta industrial del condado de Orange, situación que mantiene bajo alerta a miles de residentes del sur del estado.

La emergencia se originó en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicadas en la ciudad de Garden Grove, donde un tanque cargado con aproximadamente 7,000 galones de metacrilato de metilo comenzó a presentar problemas de sobrecalentamiento y riesgo de colapso.

Desde el pasado jueves, autoridades locales ordenaron evacuaciones masivas que ya afectan a cerca de 50,000 personas en al menos cinco ciudades cercanas a la zona industrial.

Temen explosión o derrame de material tóxico

Las autoridades estatales y equipos de emergencia mantienen una carrera contrarreloj para estabilizar el tanque, debido a que el químico involucrado es altamente inflamable y puede generar calor de manera incontrolable.

Especialistas en materiales peligrosos han trabajado durante varios días utilizando agua, drones y sistemas de monitoreo para intentar reducir la temperatura del depósito y evitar un posible estallido.

Funcionarios de emergencia advirtieron que un colapso podría provocar el derrame de miles de galones de material tóxico o incluso una explosión capaz de afectar otras estructuras cercanas.

Sin embargo, una posible grieta detectada recientemente en el tanque abrió la posibilidad de que parte de la presión interna esté disminuyendo.

Newsom busca apoyo federal y recursos de FEMA

El gobernador Gavin Newsom pidió formalmente al Gobierno federal una declaración presidencial de emergencia para facilitar la intervención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La medida permitiría acceder a recursos económicos, asistencia técnica, personal especializado y apoyo logístico para atender evacuaciones, habilitar refugios y cubrir gastos médicos y operativos derivados de la contingencia.

“El apoyo federal puede comenzar a llegar mientras el incidente aún se está desarrollando”, señaló Newsom en un comunicado.

California informó que actualmente participan más de 785 socorristas y especialistas estatales y locales en las labores de contención y vigilancia del incidente.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una postura oficial sobre la solicitud de emergencia presentada por California.

La situación ocurre en medio de las tensiones políticas entre el gobernador Newsom y el presidente Trump, aunque las autoridades estatales insistieron en que el objetivo principal es garantizar recursos suficientes para evitar una emergencia mayor en el sur de California.