La Oficina de Servicios de Emergencia de California participa en la gestión de la ayuda, que se canalizará mediante un socio humanitario

California enviará a Ucrania más de 1,300 camas hospitalarias, una estación médica de campaña y 20 generadores portátiles para reforzar la atención a personas heridas durante la guerra con Rusia, anunció este lunes 16 de noviembre el gobernador Gavin Newsom, tras visitar la ciudad de Leópolis.

El equipo procede de excedentes estatales y se suma a las donaciones realizadas desde el inicio de la invasión rusa en 2022. El anuncio no precisa el valor total del paquete ni la fecha en que llegará a su destino.

Camas, oxígeno y materiales para atender heridas

La donación incluye una estación médica desplegable con capacidad para 50 camas, equipada con concentradores de oxígeno, sillas de ruedas y suministros para el tratamiento de heridas. Esta unidad permite habilitar un espacio temporal de atención.

Además, California aportará más de 1,300 camas hospitalarias adicionales, más de 11 millones de vendajes, miles de kits para el cuidado de heridas y equipo de protección. Los 20 generadores portátiles forman parte del mismo envío anunciado.

La Oficina de Servicios de Emergencia de California participa en la gestión de la ayuda, que se canalizará mediante un socio humanitario.

“El pueblo de Ucrania no eligió esta guerra”, afirmó Newsom en un comunicado. “Ningún pueblo que lucha por su libertad debería tener que preguntarse si está solo. California está con Ucrania”.

La visita de Newsom provoca una respuesta de la Casa Blanca

El gobernador estuvo el domingo 15 de noviembre en Leópolis, donde recorrió un centro de rehabilitación para personas heridas durante el conflicto, visitó empresas de tecnología de defensa y rindió homenaje ante las tumbas de soldados ucranianos.

El anuncio generó una respuesta de la Casa Blanca. Su portavoz, Anna Kelly, criticó el respaldo de dirigentes demócratas al expresidente Joe Biden, a quien atribuyó debilidad frente a Rusia, y defendió la actuación de Donald Trump ante la guerra.

El mandatario estadounidense ha planteado recientemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo para terminar el conflicto. Entretanto, países de la Unión Europea acusaron a Moscú de prolongar las conversaciones mientras continúa atacando infraestructura energética ante la proximidad del invierno.

La nueva aportación amplía el apoyo médico de California: durante los primeros meses de la invasión, el estado envió cinco estaciones de campaña con capacidad conjunta para 250 camas. Su oficina también reportó entonces la entrega de más de 4,300 chalecos antibalas y cerca de 1,600 cascos.