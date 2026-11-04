California amenaza con detener al ICE si interfiere en elecciones

El cruce entre Newsom y el ICE se produjo un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una solicitud de emergencia d

El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió este martes 3 de noviembre que las autoridades estatales buscarán detener y procesar a los agentes federales que se presenten ilegalmente en centros de votación para interferir en las elecciones

Su mensaje respondió a una publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que amenazó con arrestar y llevar ante la justicia a quienes voten sin estar autorizados.

El intercambio ocurrió en plena jornada electoral. Un día antes, Newsom ya había advertido que California buscaría presentar cargos estatales por interferencia electoral o manipulación de boletas y sostuvo que un indulto presidencial no podría alcanzar esos delitos estatales.

California refuerza la vigilancia en centros de votación

El gobierno estatal desplegó equipos de abogados electorales y más de 1,000 observadores en centros de votación clave. La Fiscalía General de California también instruyó a los responsables electorales a avisar de inmediato a las autoridades estatales y del condado si agentes solicitan o intentan ingresar a lugares donde se emiten, procesan o cuentan los votos.

Una de las medidas estatales restringe los arrestos a unos 61 metros de los centros de votación durante la jornada electoral. La ley contempla excepciones para delitos relacionados con la interrupción de las actividades de la casilla o cometidos contra personas o bienes.

La Corte Suprema rechaza la petición federal sobre las boletas

El cruce entre Newsom y el ICE se produjo un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una solicitud de emergencia de la administración de Donald Trump.

El Departamento de Justicia buscaba que California separara y dejara sin contar los votos por correo que pudieran devolver unas 20,000 personas a quienes el gobierno federal consideraba posiblemente no ciudadanas. La petición ya había enfrentado reveses en tribunales inferiores.

California cuenta con más de 23 millones de votantes registrados. En las elecciones de medio término, tres escaños del estado en la Cámara de Representantes, actualmente en manos republicanas, figuran entre las contiendas que podrían cambiar de partido.