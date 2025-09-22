Calculan que 550,000 personas huyeron de Gaza por ofensiva

La ofensiva provocó que la multitud se desplazara hacia el sur, de los cuales, 22,000 regresaron a la capital por las precarias condiciones humanitarias

El Ejército de Israel estima que alrededor de 550,000 personas huyeron de la zona norte de Gaza hacia el sur del enclave por la ofensiva de Israel.

Tras la entrada anunciada por el Ejército este domingo de otra división en la capital gazatí, las fuerzas armadas aseguraron que tres divisiones entraron para operar en los bastiones de Hamás.

De acuerdo con testimonios, diversos combates, tiroteos y el uso de granadas fueron algunas de las acciones registradas en el centro de la ciudad.

Las fuerzas armadas tratan de forzar el desplazamiento de los gazatíes hacia las zonas de Mawasi y Jan Yunis, que califica como "humanitarias" o a Deir al Balah.

En un comunicado distinto, el portavoz del Ejército, Effie Defrin, aseguró que las fuerzas armadas permitieron el acceso de 24,000 tiendas de campaña en beneficio a la población, la cual se estima, que llegue a los más de 2.1 millones de personas.