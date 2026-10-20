Caída de helicóptero militar en Colombia deja cuatro heridos

Comunidades indígenas de la zona colaboraron en las labores de apoyo y en el acceso del personal que se desplazó al lugar del siniestro

Un helicóptero Black Hawk UH-60 del Ejército colombiano se accidentó este lunes 19 de octubre en una zona montañosa de Inzá, en el departamento del Cauca, cuando regresaba de una misión de abastecimiento y relevo de tropas. Los 19 ocupantes sobrevivieron, aunque cuatro militares sufrieron fracturas y requieren atención especializada.

En la aeronave viajaban cuatro tripulantes y 15 militares pasajeros. El reporte inicial del Ejército indicó que algunos resultaron lesionados y otros salieron ilesos, sin precisar un balance definitivo de heridos.

El helicóptero regresaba de abastecer a tropas

La aeronave, identificada con la matrícula EJC 2175, había partido de Popayán hacia una instalación militar cercana a Inzá para transportar suministros y efectuar un relevo de personal.

El accidente ocurrió minutos después de comenzar el trayecto de regreso, en el páramo de Las Delicias, cerca de la laguna La Herradura. Las condiciones del terreno hicieron necesaria la coordinación de equipos para atender a los ocupantes y facilitar su evacuación.

Comunidades indígenas de la zona colaboraron en las labores de apoyo y en el acceso del personal que se desplazó al lugar del siniestro.

Despliegan aviones ambulancia para atender a los lesionados

Cuatro soldados profesionales presentaron fracturas múltiples y podrían requerir cirugía, de acuerdo con los reportes posteriores al accidente. Otros ocupantes sufrieron contusiones.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso dos aviones ambulancia King 350 hacia Popayán para apoyar la atención y el traslado de los lesionados. El operativo contempla su canalización a centros especializados en Popayán y Cali, conforme a la valoración médica.

Investigan qué provocó la caída del Black Hawk

Un equipo especializado fue enviado para inspeccionar la aeronave y reconstruir las circunstancias del accidente. Entre las hipótesis preliminares se analiza una posible pérdida de sustentación que habría obligado al piloto a intentar un aterrizaje de emergencia.

La causa del siniestro no ha sido confirmada. La investigación deberá establecer si existió una falla mecánica y qué otros factores pudieron intervenir durante el vuelo.