Caída de helicóptero militar deja 15 muertos en Perú

Los restos de la aeronave fueron encontrados en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, cercana a la región de Arequipa

Patrullas de las fuerzas especiales del Ejército de Perú encontraron este lunes el helicóptero de la Fuerza Aérea que desapareció el domingo en el sur del país.

Confirmaron que este sufrió un accidente en el que fallecieron las 15 personas que iban a bordo, entre las cuales había siete menores de edad.

Los restos de la aeronave, un Mi-17 de fabricación rusa, fueron encontrados en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, en la sureña región de Arequipa.

Aparentemente, se estrelló el domingo alrededor de las 16:30 hora local, momento en el que los controladores aéreos perdieron contacto con su tripulación.

En el helicóptero, que se desplazaba desde la ciudad de Pisco a Chala para cumplir con labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones que impactan a la región de Arequipa.

En este vehículo viajaban cuatro tripulantes y once pasajeros, según detalló la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en un comunicado.