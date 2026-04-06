Caída de árbol en Pascua deja tres muertos en Alemania

Tres personas murieron este domingo tras la caída de un árbol provocada por fuertes vientos durante una actividad de Pascua en el norte de Alemania

Tres personas, entre ellas una bebé de 10 meses, murieron este domingo tras la caída de un árbol provocada por fuertes vientos durante una actividad de Pascua en el norte de Alemania, informaron autoridades.

El accidente ocurrió en un bosque cercano a la localidad de Satrupholm, donde unas 50 personas participaban en una búsqueda de huevos de Pascua organizada por un centro residencial para madres primerizas, mujeres embarazadas y niños.

Árbol de gran tamaño cayó sobre asistentes

De acuerdo con la policía, el incidente se registró alrededor de las 11:00 horas, cuando un árbol de aproximadamente 30 metros de altura fue derribado por los intensos vientos, cayendo directamente sobre el grupo.

Cuatro personas quedaron atrapadas bajo el tronco. Los servicios de emergencia atendieron en el lugar a una mujer de 21 años y a una adolescente de 16, quienes fallecieron en el sitio.

La hija de la mujer, una bebé de 10 meses, murió posteriormente en el hospital.

Otra joven, de 18 años, resultó gravemente herida y fue trasladada en helicóptero a un centro médico.

Zona bajo alerta meteorológica

El área se encontraba bajo advertencia por fuertes vientos emitida por el servicio meteorológico alemán al momento del suceso.

El centro donde se desarrollaba la actividad forma parte del sistema de bienestar infantil financiado por el Estado, enfocado en apoyar a mujeres embarazadas y madres primerizas en situación vulnerable.

Tras la tragedia, se desplegaron equipos de apoyo psicológico para asistir a los afectados.

Funcionarios del estado de Schleswig-Holstein manifestaron su pesar por lo ocurrido.

En un comunicado conjunto, el gobernador regional, Daniel Günther, la ministra del Interior, Magdalena Finke y la ministra de Juventud y Familias, Aminata Touré, expresaron su solidaridad con las víctimas.

“Nuestros pensamientos están con los familiares de los fallecidos, con los heridos y con todos los que tuvieron que vivir este terrible suceso”, señalaron las autoridades.