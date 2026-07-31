Caen ventas de Taco Bell en EUA tras un brote de ciclosporiasis

Un brote de ciclosporiasis suma más de 11 mil casos probables en EE.UU.; casi 2 mil personas afectadas reportaron haber comido en Taco Bell.

Las ventas de Taco Bell en Estados Unidos han caído un 2 % en lo que va del tercer trimestre del año tras un brote de ciclosporiasis, una infección parasitaria que también se conoció como diarrea explosiva, y que las autoridades llegaron a vincular a la franquicia de comida rápida, según expusieron este jueves sus directivos.

"Dado que el problema de la industria de la seguridad alimentaria en EUA cobró protagonismo apenas hace dos semanas, observamos el impacto máximo en las ventas durante el fin de semana del 18 de julio", expresó Ranjith Roy, director de finanzas de Yum! Brands, la empresa dueña de Taco Bell, en una llamada con inversionistas.

La caída coincide con el brote ciclosporiasis, con 11,573 casos posibles en Estados Unidos, según el último informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que reportó que un total de 1,947 personas infectadas con el parásito Cyclospora "informaron haber estado expuestas a Taco Bell".

Aún así, el número sería mayor, pues tan solo en Michigan, el estado más afectado, las autoridades estatales reportan más de 10,000 contagios confirmados, mientras que en otros estados, como en Carolina del Norte, indagan otras fuentes de infección, como el cilantro y el perejil.

En este contexto, el director ejecutivo de Yum! Brands, Chris Turner, confió en que "el impacto en las ventas sea temporal" al afirmar que los restaurantes ya están en sus "primeros días de recuperación" porque las autoridades, argumentó, han encontrado que el brote no ha sido solo en Taco Bell.

El director financiero también aseguró que "las caídas de las ventas se han moderado sustancialmente" y hay "una mejora constante en las tendencias de ventas día a día".