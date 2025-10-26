Caen tres personas por tráfico de 8,000 armas en Paraguay

Autoridades informaron que hace unos días, también detuvieron al presunto encargado de la logística y recepción de efectivo de la red

La Policía Nacional de Paraguay detuvó a por lo menos tres personas que presuntamente pertenecen a una red de tráfico de armas que abastecen a grupos criminales de Brasil.

El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, Luis López, declaró que estas detenciones fueron resultado de los dos cateos simultáneos desplegados en establecimientos comerciales.

"Las personas ahora detenidas eran las encargadas de crear empresas de fachada" explicó el oficial.

Aseguró que las armas de fuego ingresaban "de forma legal" a Paraguay, para después enviarlas de manera irregular a Brasil, utilizando al menos ocho empresas fantasmas.

Indicó que los presuntos delincuentes se encargaban de reclutar a personas en diferentes barrios de Asunción, para que figuraran como propietarios de las empresas.

Además, detalló que el pasado martes se detuvo a otro de los posibles colaboradores que presuntamente "se encargaba de la logística" y de recibir el dinero de las organizaciones criminales.