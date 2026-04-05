Caen implicados en fraude millonario al sistema de salud en EUA

Entre los detenidos se encuentra Lolita Beronilla Minerd, de 65 años, enfermera licenciada y propietaria de Topanga Hospice Care Inc

Autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron un esquema de fraude en el sistema de salud que habría provocado pérdidas superiores a los 50 millones de dólares en el sur de California, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

Detenciones por fraude millonario

De acuerdo con la investigación, al menos ocho de quince personas señaladas fueron arrestadas y enfrentan cargos federales por su presunta participación en una red dedicada a defraudar programas médicos del gobierno.

Entre los implicados se encuentran profesionales del sector salud, incluyendo tres enfermeras, un psicólogo y un quiropráctico, quienes habrían colaborado en la operación de centros falsos para obtener recursos públicos de manera ilegal.

Centros de cuidados paliativos bajo investigación

Las autoridades detallaron que los acusados eran propietarios u operadores de supuestos centros de cuidados paliativos, utilizados como fachada para presentar reclamaciones fraudulentas ante Medicare, programa dirigido a adultos mayores y personas con enfermedades graves.

El esquema consistía en registrar a personas que no cumplían con los criterios médicos como pacientes terminales, con el fin de justificar servicios que nunca fueron proporcionados o que no eran necesarios.

Caso de empresa en Los Ángeles

Entre los detenidos se encuentra Lolita Beronilla Minerd, de 65 años, enfermera licenciada y propietaria de Topanga Hospice Care Inc., con sede en el condado de Los Ángeles.

Según la acusación federal, la empresa habría presentado reclamaciones fraudulentas por más de 9 millones de dólares entre julio de 2020 y abril de 2025, aprovechando el sistema de reembolsos de Medicare.

Pago de sobornos y simulación de pacientes

Como parte del esquema, los operadores presuntamente ofrecían pagos ilegales a personas para que se registraran como pacientes con enfermedades terminales, simulando la necesidad de cuidados paliativos.

Estas prácticas permitían generar ingresos indebidos mediante facturación sistemática de servicios inexistentes, lo que incrementó el monto total del fraude detectado por las autoridades.

Operativo federal contra fraude en salud

El Departamento de Justicia indicó que las detenciones se realizaron en coordinación con el grupo de trabajo impulsado por el vicepresidente J.D. Vance, enfocado en combatir el fraude en programas federales de salud.

Este operativo forma parte de una estrategia más amplia para detectar irregularidades en estados con alta concentración de servicios médicos, particularmente en el sector de cuidados paliativos.

Acciones en California

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha señalado que el estado ha implementado medidas para fortalecer la supervisión en este sector, ante el aumento de casos relacionados con fraude en servicios médicos especializados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance total de la red y posibles nuevos implicados en este esquema que afectó recursos destinados a la atención de pacientes vulnerables.