Caen cuatro agentes señalados por robo tras terremotos

Los funcionarios fueron expulsados de la corporación y serán presentados ante los tribunales correspondientes para enfrentar las acusaciones.

Las autoridades de Venezuela informaron la detención de cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), acusados de apropiarse de bienes económicos encontrados entre los escombros de edificaciones colapsadas en el estado La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos registrados la semana pasada.

De acuerdo con un comunicado oficial, los funcionarios fueron expulsados de la corporación y serán presentados ante los tribunales correspondientes para enfrentar las acusaciones derivadas de su presunta conducta durante las labores de emergencia.

¿De qué acusan a los agentes detenidos?

El director del CICPC, Douglas Rico, señaló que los policías habrían aprovechado las tareas de rescate y asistencia humanitaria para apoderarse de valores económicos localizados entre los restos de inmuebles derrumbados.

"Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros".

La denuncia tomó fuerza luego de la difusión de videos en redes sociales donde se observa a ciudadanos confrontando a uno de los agentes señalados. En las grabaciones, varias personas muestran su indignación y califican de "vergüenza" la actuación del funcionario.

Gobierno promete castigo a los responsables

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que los elementos involucrados estaban incurriendo en actos contrarios a sus responsabilidades como servidores públicos y aseguró que enfrentarán un proceso judicial.

"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral y mucho más severos seremos en una conmoción como esta".

Asimismo, sostuvo que las autoridades actuarán con firmeza ante cualquier intento de aprovecharse de las víctimas de la tragedia.

La emergencia continúa en Venezuela

La denuncia también fue retomada por el partido opositor Primero Justicia, que acusó a algunos funcionarios de intentar beneficiarse de la situación en lugar de concentrarse en las labores de apoyo a la población afectada.

Mientras continúan las operaciones de rescate y asistencia, las autoridades actualizaron el saldo de la emergencia a 1,943 personas fallecidas y 10,571 heridas tras los terremotos ocurridos en la zona norte del país.