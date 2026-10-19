Caen cinco presuntos miembros de los Chone Killers en Ecuador

Autoridades de Ecuador incautaron pistolas y más de 100 paquetes de cocaína tras un allanamiento en el distrito Pascuales.

En una operación conjunta basada en información de inteligencia militar, elementos de las Fuerzas Armadas y del Ejército Ecuatoriano detuvieron a cinco presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada conocido como los “Chone Killers” en el sector Paquisha, distrito Pascuales, en Guayaquil.

Durante el allanamiento de la vivienda, utilizada presuntamente como centro de acopio, las autoridades aprehendieron a Jostin Gustavo GG (alias “Jostyn”), Rudy Escarle DM, Miea Jiara H. de la R., Mónica Alexandra MR y Eros Kewell GA, de quienes no se proporcionaron edades.

Decomiso de armas y sustancias ilícitas

En el lugar de los hechos, las fuerzas de seguridad confiscaron un importante arsenal y una gran cantidad de droga destinada a las operaciones ilícitas del grupo; entre lo decomisado se encontraron tres pistolas, incluyendo una marca Glock calibre 9 mm, además de tres alimentadores y 24 municiones del mismo calibre.

En cuestión de sustancias, se decomisaron 110 paquetes de presunta cocaína, tres bloques con un peso aproximado de 1,100 gramos de pasta base de cocaína, 23 dosis en funda de la misma sustancia y cuatro fundas de marihuana con un peso cercano a 1,100 gramos.

Los detenidos y las evidencias recabadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para dar inicio al proceso legal correspondiente.