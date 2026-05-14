Caen cinco mexicanos tras redada antidrogas en Sudáfrica

El laboratorio clandestino funcionaba a gran escala y fue localizado en una propiedad rural situada en la localidad de Swartruggens

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Autoridades sudafricanas lograron desarticular un presunto centro de producción de drogas instalado en una granja ubicada en la provincia del Noroeste, operativo que dejó un saldo de once personas detenidas, entre ellas cinco ciudadanos mexicanos.

La intervención fue realizada por la Policía de Sudáfrica (SAPS), que informó que entre los arrestados se encuentran cuatro hombres y una mujer originarios de México, señalados como parte del grupo vinculado a las actividades ilícitas detectadas en el inmueble.

Laboratorio operaba en una granja

De acuerdo con el reporte oficial, el laboratorio clandestino funcionaba a gran escala y fue localizado en una propiedad rural situada en la localidad de Swartruggens, al norte del país africano.

Las autoridades estimaron que el valor del centro de producción y los materiales asegurados ronda los 100 millones de rands, equivalentes a poco más de 5 millones de euros.

Operativo fue resultado de labores de inteligencia

La ubicación del laboratorio fue posible gracias a un operativo coordinado entre unidades especializadas de Inteligencia Criminal, grupos de Investigación de Crimen Organizado y la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios.

Tras el aseguramiento, las corporaciones sudafricanas mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la red de distribución relacionada con esta instalación clandestina.

“Continuaremos intensificando las operaciones destinadas a interrumpir y desmantelar redes de drogas que operan dentro de nuestras comunidades”, declaró la teniente general Dimpane, comisionada nacional interina de la SAPS.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la participación de cada uno de los detenidos y detectar posibles vínculos internacionales ligados a esta red criminal.