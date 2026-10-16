Caen 95 personas en operativo contra explotación sexual infantil

Según Interpol, el material incautado durante las investigaciones podría permitir identificar a más sospechosos y menores en situación de riesgo

Un operativo internacional coordinado por Interpol contra la producción y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil se saldó con 95 detenidos en 16 países de América Latina y en España, informó este jueves el organismo policial internacional.

En el operativo, denominado Confluencia, participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, España y Uruguay.

Comprendió cuatro operaciones policiales simultáneas realizadas entre marzo y septiembre de 2026, centradas en distintas modalidades de difusión y comercialización de material de abuso sexual infantil a través de aplicaciones de mensajería y criptomonedas, precisó en un comunicado Interpol, con sede en Lyon (Francia).

Las autoridades ejecutaron 127 órdenes de registro y rescataron a un menor en Colombia, según Interpol. Del total de sospechosos detenidos, aproximadamente el 89 % eran hombres y el 11 % mujeres.

El organismo policial destacó que las plataformas digitales se utilizan cada vez más para captar menores con fines de explotación sexual, coordinar abusos, conectar a agresores y recibir pagos por contenido ilegal.

Según Interpol, el material incautado durante las investigaciones podría permitir identificar a más sospechosos y menores en situación de riesgo, así como adoptar nuevas medidas de protección.

Un niño de 5 años rescatado en Colombia

En Colombia, la policía puso a salvo a una víctima de cinco años y detuvo a uno de sus progenitores, acusado de producir y vender material de abuso sexual infantil por internet.

La base de datos de Interpol sobre explotación sexual infantil resultó clave para avanzar en la investigación, al permitir vincular varios archivos en los que aparecía el mismo menor. Algunos de ellos se remontaban a cuando la víctima tenía un año, según el organismo.