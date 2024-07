Caen 2 mexicanos por fabricación de drogas en Sudáfrica

Cuatro personas, incluyendo dos ciudadanos mexicanos, fueron detenidos el viernes en Sudáfrica tras el hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas "multimillonario" en el norte del país, en la provincia de Limpopo, informó este sábado la Policía sudafricana.

𝗟𝗜𝗠𝗣𝗢𝗣𝗢 𝗗𝗥𝗨𝗚 𝗟𝗔𝗕 𝗪𝗢𝗥𝗧𝗛 𝗥𝟮 𝗕𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡 𝗨𝗡𝗖𝗢𝗩𝗘𝗥𝗘𝗗



Four suspects, including a farm owner and two Mexican nationals, were arrested during a raid at a farm used to manufacture drugs in Groblersdal, Limpopo.



Chemicals used in the manufacturing of… pic.twitter.com/x0mKNNygwL