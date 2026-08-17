Cae sospechoso de tiroteo que dejó cinco heridos en Virginia

En su contra fueron emitidas ocho órdenes de arresto: cuatro por lesiones dolosas y cuatro por el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave

Un joven de 19 años fue detenido como sospechoso del tiroteo que dejó cinco personas heridas en la Universidad Estatal de Virginia, luego de permanecer escondido durante más de 12 horas dentro de una residencia estudiantil.

El acusado, identificado como Camron Harris, fue localizado la tarde del sábado en el clóset de una habitación de Seward Hall, uno de los dormitorios del campus. El joven, residente de Henrico, no está inscrito en la universidad.

Enfrenta ocho cargos por delitos graves

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado 15 de agosto, en el área residencial conocida como Quad Annexes.

El incidente provocó el confinamiento temporal del campus y el despliegue de corporaciones policiales y equipos de emergencia.

Tras su captura, Harris fue trasladado a la cárcel del condado de Chesterfield, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

En su contra fueron emitidas ocho órdenes de arresto: cuatro por lesiones dolosas y cuatro por el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.

Las autoridades no descartan que se presenten nuevas acusaciones conforme avance la investigación.

Uno de los heridos permanece en condición crítica

Las cinco víctimas tienen entre 17 y 23 años. Solamente una de ellas, un estudiante de 20 años que sufrió lesiones que no pusieron en peligro su vida, pertenece a la Universidad Estatal de Virginia y ya fue dado de alta.

Los otros cuatro heridos no son alumnos de la institución. Entre ellos se encuentra un joven de 21 años que permanecía hospitalizado en condición crítica, mientras que las identidades de los afectados no fueron reveladas.

Buscan determinar si hubo más tiradores

La investigación continúa abierta debido a que existen indicios de que otras personas pudieron haber disparado durante el incidente. Los agentes trabajan para establecer si participaron como agresores o si accionaron armas en respuesta al ataque.

Hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo y la posible relación entre el detenido y las víctimas. El confinamiento del campus fue levantado después de que las autoridades descartaron una amenaza inmediata, aunque se mantuvo una mayor presencia policial en las instalaciones.

La Policía del Condado de Chesterfield solicitó la colaboración de cualquier persona que cuente con videos, fotografías o información que permita esclarecer lo ocurrido e identificar a otros posibles involucrados.