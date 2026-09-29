Cae presunto criminal vinculado a hallazgo de restos en Guatemala

Autoridades de seguridad detuvieron a un sujeto investigado por abandonar cuerpos desmembrados en distintos puntos de la demarcación.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, adscritos a la Comisaría 14 y a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), arrestaron a Roger Iván Molina Boch, de 28 años de edad, conocido bajo el alias de “Carnicero”. La detención se llevó a cabo en la colonia La Esperanza, zona 12 de Villa Nueva, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado local por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

Según el informe oficial de las autoridades policiales, el detenido es señalado como responsable de abandonar cuerpos desmembrados en diversos puntos del municipio de Villa Nueva.

Entre los hechos vinculados a la investigación destaca el hallazgo ocurrido el 6 de noviembre de 2024, en la bajada que conduce del puente Villalobos hacia el bulevar sur de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, donde se localizaron los restos descuartizados de dos personas envueltos en sábanas.

Los investigadores de delitos contra la vida lograron la identificación, profilación criminal e individualización del sospechoso mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y trabajo de campo. Tras su captura, Molina Boch fue puesto a disposición del juzgado de turno de Villa Nueva para resolver su situación legal.