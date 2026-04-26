Cae ofensiva migratoria: bajan 12% arrestos de ICE en EUA

Aunque la reducción es notable, los niveles de arrestos continúan siendo más altos que los registrados en etapas anteriores del segundo mandato presidencial.

El ritmo de arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos cayó cerca de un 12% tras los hechos violentos registrados en Minneapolis y la posterior reestructuración de mandos dentro del aparato migratorio federal.

La disminución ocurre después de un periodo de máxima presión operativa, en el que las detenciones alcanzaron niveles récord y las redadas se extendieron a distintos estados del país. Sin embargo, tras los incidentes que involucraron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, el gobierno federal ajustó su estrategia y removió a funcionarios clave del operativo.

¿Cómo cambió el ritmo de detenciones?

Antes de los ajustes, ICE registraba promedios semanales cercanos a los 8,347 arrestos. En las cinco semanas posteriores a los cambios de mando y la reducción de despliegues en Minnesota, la cifra bajó a aproximadamente 7,369 detenciones por semana.

Aunque la reducción es significativa, los niveles de arrestos continúan siendo más altos que los registrados en etapas anteriores del segundo mandato presidencial, lo que indica que la ofensiva migratoria no se ha detenido por completo, sino que ha sido reconfigurada.

¿Se redujeron las detenciones en todo el país?

La tendencia no fue uniforme. Mientras estados como Minnesota y Texas registraron caídas importantes en los arrestos, otras entidades como Kentucky, Florida, Indiana y Carolina del Norte reportaron aumentos, algunos incluso alcanzando niveles récord recientes.

Este comportamiento desigual compensó parcialmente la baja general, manteniendo el promedio nacional relativamente elevado pese a la reducción general.

¿A quién está deteniendo ICE?

Los datos muestran que una parte significativa de los arrestados no cuenta con antecedentes penales. En el periodo más reciente, entre 41% y 46% de las personas detenidas no tenían cargos ni condenas, lo que ha generado debate sobre el alcance real de la política migratoria.

El gobierno sostiene que el enfoque está dirigido a personas consideradas de alta peligrosidad, aunque los registros y casos judiciales muestran una aplicación más amplia que incluye a personas sin historial criminal.