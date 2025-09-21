Info 7 Logo
Internacional

Cae mujer que intentó enviar 21 kilos de droga oculta en estufa

Por: Diana Leyva

20 Septiembre 2025, 10:03

Autoridades de Colombia detuvieron a una persona que intentó trasladar un electrodoméstico con droga hacia la isla de San Andrés

La policía de Colombia detuvo a una mujer que aparentemente intentó enviar 21 kilos de marihuana ocultos dentro de una estufa en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el operativo se realizó en conjunto con la Unidad de Interagencial de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Al inspeccionar este electrodoméstico, agentes encontraron un total de 40 paquetes que contenían una sustancia seca con características similares a la marihuana.

Todo lo asegurado quedó bajo disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación o posesión de drogas.

Se presume que las autoridades decoisaron más de 7.5 toneladas de marihuana en lo que va del 2025.

El caso se conoce en medio de las tensiones de Bogotá con Washington, luego de que esta semana Estados Unidos retirara a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico.

