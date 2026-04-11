Cae estafador que ofrecía a jóvenes ser futbolistas en España

El caso salió a la luz tras la denuncia de dos testigos, lo que permitió a las autoridades iniciar las indagatorias sobre una posible red

La Policía Nacional detuvo en Madrid a un hombre señalado como presunto responsable de una estafa dirigida a jóvenes futbolistas sudamericanos, a quienes ofrecía falsas oportunidades para viajar a España y convertirse en profesionales en equipos de élite a cambio de pagos que podían alcanzar los 3,000 euros.

De acuerdo con la investigación, al menos seis víctimas han sido identificadas hasta el momento. Tras llegar al país, los deportistas únicamente accedían a pruebas en clubes de categorías inferiores y, al no conseguir las licencias federativas necesarias, quedaban sin apoyo y sin recursos económicos.

Promesas falsas de éxito en el fútbol profesional

El caso salió a la luz tras la denuncia de dos testigos, lo que permitió a las autoridades iniciar las indagatorias sobre una posible red dedicada a la captación fraudulenta de jugadores con aspiraciones profesionales.

Las víctimas relataron que, en sus países de origen, una persona les ofrecía oportunidades para integrarse en clubes de fútbol en España. Posteriormente, el detenido establecía contacto directo con ellos, asegurando contar con conexiones en equipos y facilidades para gestionar su documentación migratoria.

Cobros elevados y documentos falsificados

Para supuestamente cubrir gastos de traslado, hospedaje y manutención durante tres meses, el implicado exigía pagos que podían llegar a los 3,000 euros. Además, proporcionaba documentos denominados “compromisos de invitación”, en los que se indicaba que los jugadores serían incorporados a plantillas profesionales.

Sin embargo, las investigaciones, respaldadas por declaraciones de directivos de distintos clubes, confirmaron que dichos documentos eran falsos y que las instituciones mencionadas no tenían relación con las supuestas ofertas.

Engaño desde el viaje hasta la llegada a España

Una vez que los jóvenes aceptaban la propuesta, el detenido gestionaba sus boletos de avión y les indicaba cómo responder ante controles migratorios, sugiriendo que declararan viajar por motivos deportivos.

Al arribar a España, eran recibidos por el propio implicado, quien les hacía firmar contratos de representación en los que se reservaba un 10% de sus futuras ganancias en caso de obtener un contrato profesional.

Abandono tras las pruebas deportivas

Posteriormente, los jugadores eran llevados a equipos de divisiones inferiores para realizar pruebas. En algunos casos, los clubes les brindaban apoyo temporal; sin embargo, al concluir las evaluaciones y no poder tramitarse las licencias, debían abandonar las instalaciones.

Finalmente, el detenido los trasladaba a alojamientos provisionales, como hostales, y después se desentendía de su situación. Algunas de las víctimas quedaron en condiciones de vulnerabilidad extrema, llegando incluso a dormir en la calle.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y determinar si existen más personas afectadas por este esquema fraudulento.