Cae chino buscado por EUA por vínculos con el cartel de Sinaloa

Costa Rica detuvo a un ciudadano naturalizado chino requerido por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo.

Las autoridades de Costa Rica detuvieron este viernes a un chino naturalizado costarricense quien es requerido por Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa, en México, y el Clan del Golfo, en Colombia.

La información oficial indica que la captura del hombre, de apellidos Zhang Guobinse, se realizó en San José por medio de un trabajo conjunto entre la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).y el Departamento del Tesoro de EUA con autoridades costarricenses como el Ministerio Público, la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas.

En 2025 el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales y desde entonces han sido entregados a Estados Unidos los líderes narcotraficantes Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, alias Pecho de Rata, así como otro de apellido Morales.

También han sido extraditados a Estados Unidos los colombianos naturalizados costarricenses Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, y otro de apellido Restrepo.

Durante el trámite de la reforma constitucional sobre extradición, las autoridades costarricenses afirmaron que detectaron numerosos casos de narcotraficantes extranjeros que obtuvieron de alguna forma la naturalización como una forma de evitar ser entregados a otro país en extradición.

El narcotráfico se ha convertido en el principal problema de Costa Rica, país reconocido por su paz, democracia y por no tener Ejército desde 1948.