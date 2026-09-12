Bush pinta el momento en que le avisaron del ataque del 11S

George W. Bush publica un autorretrato sobre el momento en que le informaron del 11S. La obra forma parte de una serie para recordar los atentados.

El expresidente de Estados Unidos George W. Bush publicó este viernes un autorretrato que recrea el histórico momento en que, hace 25 años, fue informado de los atentados del 11 de septiembre de 2001 durante una visita a una escuela de Florida.

Bush, aficionado a la pintura desde que dejó la Casa Blanca en 2009, anunció en Instagram que ha elaborado varias obras para "reflexionar" sobre el 11S, que serán expuestas en el centro presidencial que lleva su nombre en Texas.

Una de las pinturas recrea el momento en que, mientras asistía a una lectura en voz alta de alumnos de una escuela primaria de Sarasota, su jefe de gabinete, Andrew Card, se acercó y le susurró al oído: "Un segundo avión impactó la segunda torre. Estados Unidos está bajo ataque".

Con el rostro visiblemente serio, Bush permaneció sentado durante unos siete minutos mientras los niños terminaban la lectura, antes de abandonar el aula para reunirse con sus asesores.

Las imágenes de aquel momento, que se convertiría en uno de los más recordados de la historia de Estados Unidos, fueron captadas por un reducido grupo de reporteros y fotógrafos que acompañaba al mandatario durante su viaje.

El entonces presidente hizo una primera declaración a la prensa desde la escuela, en la que afirmó que lo ocurrido parecía tratarse de un atentado terrorista.

Por motivos de seguridad, el republicano fue evacuado primero a una base militar en Luisiana y posteriormente a otra en Nebraska, antes de regresar por la noche a la Casa Blanca, donde pronunció un discurso a la nación en el que prometió perseguir a los responsables.

Bush participó este viernes en la ceremonia conmemorativa en Nueva York, a la que acudieron todos los expresidentes vivos del país, mientras que el actual mandatario, Donald Trump, permaneció en Washington y pronunció un discurso desde el Pentágono, ya que los discursos de políticos están prohibidos en el memorial de Manhattan.

Los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, dejaron cerca de 3.000 muertos y desencadenaron la llamada "guerra contra el terrorismo", así como la invasión estadounidense a Afganistán.