Buscaría Trump que la OTAN envíe tropas a frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente utilizó sus redes sociales para advertir a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se plantea la posibilidad de apelar al Artículo 5 del acuerdo para recibir apoyo militar en la frontera con México.

Tal como lo ha hecho desde su primer mandato al frente del país más poderoso del mundo, el magnate calificó el flujo de migrantes indocumentados como una "invasión" al país.

“Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes irregulares”, afirmó en su cuenta de Truth Social.

De acuerdo con Trump, si el resto de los 31 países miembros de la OTAN brindara apoyo en esta zona del país, esto permitiría que los oficiales de la Patrulla Fronteriza sean "liberados" para atender otras problemáticas del país.

¿Qué dice el Artículo 5 de la OTAN?

Este artículo señala que cualquier ataque armado contra uno o varios de los países miembros del Tratado será considerado como una ofensa contra todos, por lo que se comprometen a brindar asistencia humanitaria e incluso armada, esto con el fin de mantener la seguridad en toda la región norte del Atlántico.

¿Qué dice la OTAN?

Por el momento la Organización no ha emitido una declaración oficial al respecto de esta declaración, no sobre si realmente es viable que se leva a cabo un despliegue militar internacional para atender la migración, pues esto no está considerado como un ataque armado que aplique en el Tratado.

¿Quiénes son los países miembros de la OTAN?

Fundada en 1949 por 12 países, la alianza se ha ampliado en varias rondas, siendo los miembros actuales: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Turquía.