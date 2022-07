Buscará Donald Trump la presidencia de EUA en 2024

Donald Trump. Foto: EFE

El ex presidente sigue sin reconocer su derrota en las elecciones de 2020, pues alega que hubo fraude pese a no tener pruebas.

julio, 26, 2022 19:50

Dieciocho meses después de haber abandonado la Casa Blanca, el ex mandatario estadounidense Donald Trump reapareció este martes en Washington reivindicándose ganador de los últimos comicios y dejando abierta la puerta a la posibilidad de presentarse de nuevo en 2024

Lo hizo en un discurso de hora y media ante el centro de pensamiento conservador America First Policy Institute, formado por aliados suyos y por antiguos integrantes de su Administración con el objetivo de promover ideas para la agenda de un eventual segundo mandato.



"Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", dijo asegurando que la actual situación del país, con niveles de criminalidad descontrolados, en su opinión, hacen necesario el regreso de los republicanos al poder.

Mientras a las puertas de ese instituto se congregaban manifestantes en su contra, en su interior el ex presidente se mantuvo reticente a reconocer la victoria de Joe Biden, perpetuando unas dudas desestimadas por el Tribunal Supremo y que el 6 de enero de 2021 llevaron a partidarios suyos a asaltar el Capitolio cuando se estaban certificando los resultados electorales.



"Si renuncio a mis creencias, si acepto quedarme en silencio y en casa, sería fácil. La persecución a Donald Trump cesaría de inmediato, pero no lo puedo hacer porque amo nuestro país y a su gente", sostuvo.

El ex dirigente insistió en que se sacrifica por Estados Unidos: "Hacerlo es un honor, porque si no lo hago nuestra nación está condenada a ser otra Venezuela u otra Unión Soviética. Estamos encaminados a eso".

Con información de El Horizonte.

