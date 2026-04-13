Buscan salvar en España cactus gigante regalado por México

Un cardón de 1,500 años en Sevilla enfrenta deterioro por falta de espacio y mantenimiento; piden acciones urgentes para conservarlo

Un imponente ejemplar de cactus cardón, con una antigüedad estimada de 1,500 años, enfrenta un deterioro progresivo en la isla de la Cartuja, en Sevilla, lo que ha encendido las alertas de especialistas y defensores del patrimonio.

La Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) solicitó apoyo urgente para preservar este ejemplar único en Europa, que fue un regalo del Gobierno de México con motivo de la Exposición Universal de Sevilla 1992.

Un símbolo en riesgo

Con 15 metros de altura y un peso de 18 toneladas, el cactus presenta signos de deterioro, principalmente por la “asfixia de raíces”, derivada de la reducción de su espacio natural tras la colocación de losetas y concreto en la zona donde se encuentra.

Juan Cobano, portavoz de Adepa, advirtió que el ejemplar luce “demasiado triste” y requiere medidas urgentes, como ampliar el área verde y retirar el hormigón que lo rodea.

El cardón fue seleccionado en el Valle de los Gigantes, en Mexicali, y su traslado a España representó un reto logístico de gran escala. Iniciado en diciembre de 1991, el proceso incluyó protestas en México que retrasaron su envío.

Finalmente, en marzo de 1992, fue movilizado con grúas, transportado en un tráiler de 30 ruedas y enviado por vía aérea para llegar a tiempo a la inauguración de la Expo’92 en abril de ese año.

Además del problema estructural, el cactus ha sufrido actos de vandalismo con objetos punzantes, lo que agrava su estado. Adepa también denunció la falta de mantenimiento y la modificación de elementos de soporte que originalmente ayudaban a su estabilidad.

Entre las medidas propuestas se encuentran la instalación de un vallado protector, la reubicación de tensores y la colocación de señalización informativa que destaque su valor histórico y botánico.

El emblemático cardón, que durante décadas ha sido símbolo del vínculo cultural entre México y España, enfrenta ahora un momento crítico que pone en riesgo su permanencia como patrimonio vivo.