En un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda informó que cerca de 410 mil viviendas sufrieron daños durante la ofensiva israelí

Autoridades de la Franja de Gaza advirtieron que alrededor de 350 mil familias desplazadas requieren refugio de manera urgente ante la llegada del invierno, en medio de la devastación de viviendas e infraestructura provocada por la ofensiva militar de Israel y el impacto de las lluvias e inundaciones.

En un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda informó que cerca de 410 mil viviendas sufrieron daños durante la ofensiva israelí: 335 mil quedaron destruidas por completo y 75 mil resultaron inhabitables. La dependencia señaló que esto equivale a daños en aproximadamente el 80 por ciento de los edificios del enclave.

Llamado a corredor humanitario

De acuerdo con el ministerio, 270 mil familias con necesidad urgente de refugio llevan más de tres años viviendo en tiendas de campaña sin condiciones básicas para una vida digna. Con el inicio de la temporada de lluvias, 7 mil 500 familias enfrentan riesgo de inundaciones y 2 mil 500 necesitan reubicación inmediata.

A esta crisis se suma que alrededor de 200 mil tiendas de campaña desgastadas requieren reemplazo urgente antes de que se agraven las condiciones climáticas. Ante este panorama, las autoridades gazatíes pidieron a la comunidad internacional habilitar un corredor humanitario exclusivo para insumos de refugio, permitir el ingreso de maquinaria pesada, combustible y refacciones para reabrir carreteras, e impulsar un programa de vivienda permanente con una base de datos transparente que resguarde los derechos de propiedad.

Ataques pese a la tregua

Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, mediado por Estados Unidos, se reportaron cuatro muertes por disparos israelíes en el terreno, tres de ellas en un ataque contra un vehículo con ayuda humanitaria. El ejército israelí afirmó, sin presentar pruebas, que atacó a militantes de la Yihad Islámica y que el vehículo transportaba víveres para esa organización.

Por su parte, la defensa civil de Gaza informó que recuperó los cuerpos y restos de 129 personas en 39 edificios destruidos en los campamentos de refugiados de Nuseirat, az Zawayda y Deir al Balah, tras 410 horas de labores durante 53 días consecutivos.

Según el Ministerio de Salud de Gaza —cuyas cifras son consideradas fiables por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, más de mil 600 palestinos han muerto desde el inicio de la tregua. Con ello, el acumulado desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 74 mil 736 palestinos fallecidos y 176 mil 194 heridos o mutilados.