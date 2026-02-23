Buscan helicóptero perdido con 15 personas tras perder contacto

La Fuerza Aérea informó que las tareas de búsqueda cuentan con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que participa con patrullas terrestres

Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con 15 personas a bordo es buscado por patrullas aéreas y terrestres luego de perder contacto radial durante una misión programada en la costa sur del país. La aeronave cubría la ruta entre Pisco y Chala cuando se activó el sistema de búsqueda y rescate.

De acuerdo con información oficial, el helicóptero despegó desde Pisco, ciudad ubicada a unos 230 kilómetros de Lima, con destino a Chala, en la región de Arequipa.

¿A qué hora se perdió contacto con el helicóptero Mi-17?

La FAP detalló que el contacto radial con la tripulación del helicóptero Mi-17 se perdió aproximadamente a las 16:30 horas locales (21:30 GMT). Tras la interrupción de comunicaciones, se activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR).

Las labores incluyen el despliegue de medios aéreos de respuesta rápida y patrullas terrestres especializadas para rastrear la zona donde se reportó la última señal.

¿Quiénes viajaban en la aeronave desaparecida?

En el helicóptero viajaban cuatro tripulantes y 11 pasajeros. El piloto fue identificado como el mayor de la FAP Sergio Paucar, quien estaba acompañado por un alférez y dos suboficiales, uno de ellos mujer.

Las autoridades no han precisado la identidad de los pasajeros ni el motivo específico de la misión programada.

Operativo conjunto con apoyo policial

La Fuerza Aérea informó que las tareas de búsqueda cuentan con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que participa con patrullas terrestres en la zona costera sur.

Asimismo, la institución indicó que ya se estableció contacto con los familiares de los tripulantes y pasajeros para mantenerlos informados sobre el desarrollo del operativo.

En su comunicado, la FAP pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar la difusión de información no oficial que pueda generar confusión o zozobra, mientras continúan las labores de rastreo.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y continúan la búsqueda en coordinación interinstitucional para localizar la aeronave y a las personas que viajaban a bordo.