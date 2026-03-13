Buscan buques evitar ataques al declararse ligados a China

Datos de tráfico marítimo muestran que varios barcos en el golfo Pérsico cambiaron sus señales para indicar propiedad china durante el conflicto.

Algunos buques comerciales que navegan cerca del estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico comenzaron a declararse públicamente vinculados a China en sus sistemas de rastreo marítimo desde que inició la guerra con Irán. La medida, según especialistas en transporte marítimo, busca reducir el riesgo de ataques en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

Datos de tráfico marítimo de la plataforma MarineTraffic, analizados por The Associated Press, indican que al menos ocho embarcaciones en el golfo Pérsico y el golfo de Omán modificaron sus señales de destino para incluir mensajes como “CHINA OWNER” o “CHINA OWNER & CREW”.

Buques modifican mensajes en sistemas de rastreo

Las señales de destino son mensajes breves que la tripulación introduce manualmente en el transpondedor del barco, un dispositivo conectado al sistema de posicionamiento global que transmite información pública sobre la embarcación.

Normalmente, estos mensajes indican el próximo puerto de destino del buque y se utilizan para mejorar la seguridad de la navegación, el monitoreo del tráfico marítimo y la planificación portuaria.

Sin embargo, debido a que estos datos no se verifican en tiempo real, algunas tripulaciones aprovechan este espacio para incluir información adicional relacionada con la propiedad o la nacionalidad del barco.

Navieras buscan reducir el riesgo de ataques

Ana Subasic, analista de riesgo comercial en la firma de datos y análisis Kpler, explicó que esta práctica tiene un objetivo claro en medio del conflicto regional.

“El objetivo principal de que los buques se identifiquen públicamente como ‘chinos’ al transitar el golfo o el estrecho de Ormuz es, ante todo, reducir el riesgo de ser atacados, más que facilitar el paso por el propio estrecho”.

De acuerdo con especialistas, Irán y grupos aliados suelen evitar atacar barcos vinculados con China debido a la postura relativamente neutral del país asiático y a sus fuertes vínculos comerciales con Teherán.

Kun Cao, director de clientes en la consultora Reddal, explicó que el mensaje transmitido por los barcos es básicamente una advertencia preventiva.