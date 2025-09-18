Buscan a niña perdida desde 2019 en parque de Nueva Jersey

La Fiscalía del condado de Cumberland dijo hoy que siguen comprometidos en la búsqueda de la pequeña y lograr justicia.

Autoridades en Nueva Jersey hicieron un nuevo llamado al público para encontrar a la niña Dulce María Alavez que cumple este martes seis años de haber desaparecido de un parque municipal donde se encontraba jugando con su hermano menor.

La pequeña tenía tan solo cinco años cuando desapareció del parque municipal de Bridgeton la tarde del 16 de septiembre de 2019.

Dulce María fue vista por última vez jugando en los columpios con su hermano de tres años, cuando su madre Noema Alavez Pérez ayudaba a su hijo mayor hacer la tarea en el auto, desde donde vigilaba a los pequeños.

Los investigadores han buscado a un hombre blanco o de apariencia hispana que, según han dicho algunos testigos, se llevó a la niña.

“Esta investigación es como un gran rompecabezas… Cualquiera que estuviera en el parque el día de la desaparición de Dulce podría tener la pieza que resuelva este caso por completo”, subrayó la fiscal del condado de Cumberland, Jennifer Webb-McRae.

La procuradora explicó en un comunicado que durante el último año, los agentes del caso han trabajado en estrecha colaboración con la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) para encontrar nueva evidencia.

“En el marco de esta iniciativa, nuevos investigadores están revisando todas las pruebas recopiladas desde el inicio de este asunto", declaró.

Además, se ha comenzado a procesar el caso mediante inteligencia artificial, lo que podría arrojar nuevas líneas de investigación. También se recreó una fotografía de cómo Dulce María luciría actualmente.

Por su parte, el superintendente de la Policía Estatal de Nueva Jersey, Patrick J. Callahan, dijo que el compromiso de las autoridades de descubrir la verdad nunca ha flaqueado y se mantienen firmes en la misión de resolver el caso.

Hay una recompensa de 75,000 dólares para quien ayude a dar con el paradero de la pequeña de raíces mexicanas.