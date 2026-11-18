La Armada también anunció el despliegue de unidades de reacción rápida de las estaciones de Guardacostas de Cartagena y Barranquilla

El rescate de una mujer y su hijo elevó a ocho el número de sobrevivientes del naufragio de una embarcación en el Caribe colombiano, donde una menor murió y cuatro personas permanecían desaparecidas. La Armada de Colombia amplió la búsqueda por aire y mar frente a las costas de La Guajira.

La emergencia ocurrió el lunes 16 de noviembre en el sector de Punta Cañón, jurisdicción de Uribia, cuando la lancha cubría la ruta entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas. A bordo viajaban 13 personas, entre ellas cinco menores de edad.

El rescate de madre e hijo modifica el balance

Durante las primeras labores fueron localizadas seis personas con vida y se recuperó el cuerpo de una menor. Posteriormente, integrantes de la comunidad auxiliaron a una mujer y su hijo, por lo que el balance actualizado quedó en ocho sobrevivientes, una fallecida y cuatro desaparecidos.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, había informado previamente de seis rescatados y seis personas sin localizar. En su mensaje expresó solidaridad con las familias y aseguró que continuarían los esfuerzos para encontrar a los ocupantes de la embarcación.

La alerta inicial fue presentada por un familiar después de que la lancha no llegara a su destino en el tiempo previsto. Algunos pasajeros lograron comunicarse y señalaron que una ola ingresó a la embarcación y provocó su inundación.

Ese relato forma parte de la información preliminar. Las autoridades todavía no han establecido las causas completas del siniestro.

Refuerzan la búsqueda con aeronave y guardacostas

Una aeronave del Grupo Aeronaval del Caribe realiza sobrevuelos para ampliar el área de rastreo. Un familiar de los desaparecidos acompaña las labores de reconocimiento desde el aire.

La Armada también anunció el despliegue de unidades de reacción rápida de las estaciones de Guardacostas de Cartagena y Barranquilla, además de personal especializado en buceo de Santa Marta.

La Dirección General Marítima participa mediante la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, que emitió un aviso a los navegantes para solicitar colaboración e información que permita ubicar a quienes siguen desaparecidos.

Las operaciones continúan en el corredor marítimo entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas, en el extremo norte de Colombia, mientras las familias esperan noticias de los cuatro pasajeros que aún no han sido encontrados.