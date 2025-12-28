Buscan a Camila tras desaparecer durante Nochebuena en Texas

Familiares afirmaron que la joven solo llevó consigo una identificación y las llaves de su coche, debido a que el celular lo dejó dentro del domicilio

Camila Mendoza Olmos fue reportada como desaparecida desde la mañana del pasado 24 de diciembre, en el Estado de Texas.

La joven de 19 años, fue vista por última vez alrededor de las 06:58 horas, cuando salió de su vivienda ubicada en el condado de Bexar.

Cámaras de seguridad captaron que se encontraba fuera del inmueble, revisando el interior de su automóvil.

Autoridades mencionaron que probablemente Camila se fue caminando, mientras que su madre aseguró que la joven solía salir a caminar por las mañanas.

Familiares afirmaron que los únicos objetos que llevo consigo fue la llave de su automóvil y una identificación. Su celular y otras pertenencias consideradas esenciales, se quedaron resguardadas en su domicilio.

Se unen a la búsqueda de Camila

Más de 100 personas, incluidos amigos y voluntarios, participan de forma activa en la búsqueda de Camila.

Sus familiares aseguraron que dichas acciones no son una actitud que tomaría la joven, por lo que afirmaron que no es normal su ausencia.

Sin embargo, también se cuenta con la hipótesis de que la joven pudo ser privada de la libertad para trasladarla hacia México.