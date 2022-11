Buscaban cerveza y terminan en palacio de un jeque en Qatar

El Mundial es fiesta y alegría, pero sin duda un par de aficionados vivieron una aventura digna de película.



Alex Sullivan acompañado de su padre y su amigo John salieron a las calles de Qatar en busca de bebidas alcohólicas cuando de pronto dos residentes los invitaron a pasear en su vehículo.



Los tres aficionados al equipo del Everton accedieron sin saber a dónde iban, ni con quienes, lo que siguió los dejó 'boquiabiertos': Llegaron a un palacio en donde había vehículos de lujo como Lamborghinis.



Los que invitaron a los aficionados ingleses a visitar el palacio eran ni más ni menos que los hijos de un jeque millonario de Qatar.



Alex documentó en una transmisión en vivo en sus redes sociales su increíble experiencia mostrando el interior de la residencia que contaba con una estancia de gran tamaño, así como varias televisiones.



En la toma se puede ver al fondo sentado su amigo John platicando con un hombre qatarí, de igual forma al otro extremo estaba su padre.



Pero, la experiencia aún no terminaba, Alex se grabó jugando con la mascota de la residencia: ¡Un cachorro de león! Así es, inicialmente el felino estaba en una jaula, pero fue sacado y usando una cadena se le vio disfrutando con el invitado.



Cabe señalar que en el lugar también había monos y aves exóticas, según reveló Alex en una entrevista.



El video culmina con los aficionados ingleses a bordo de un vehículo conducido por el hijo del jeque, mientras John bailaba al ritmo de la música.



En una publicación en su cuenta de Twitter Alex señaló que los árabes los hicieron sentir muy bienvenidos.

Listen. Let’s not listen to our bollocks media giving this nation so much shit. They have came from nothing (demonstrated from ceremony). Yes they done dodgy things but are the UK & the US not the biggest human rights neglectors? Arabs made us feel so welcome . Respect 💙🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/D8wMX91uZ1