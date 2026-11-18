La empresa contrató una firma para encontrar a su próximo CEO, mientras la dirección interina asegura que las operaciones y proyectos continúan con normalidad

Nvidia ya está dando vuelta a la página tras la salida de Jensen Huang.

Este martes, el presidente de la junta directiva, Harvey Jones, informó que inició la búsqueda para encontrar un nuevo director ejecutivo que sea "adecuado" para asumir el liderazgo de la compañía, tanto dentro como fuera de la empresa.

Durante una conferencia, Jones explicó que la búsqueda contempla candidatos internos y externos, y que la compañía contrató a una firma especializada para encontrar a un líder permanente.

"La búsqueda será exhaustiva y queremos que el director ejecutivo permanente asuma el cargo lo antes posible, pero no apresuraremos su nombramiento sin haber encontrado exactamente a la persona adecuada", señaló.

El directivo también advirtió que los cambios en las tecnologías avanzadas de silicio y las dinámicas de seguridad nacional representan nuevos desafíos para el mercado, por lo que el próximo CEO deberá conducir a Nvidia con especial cuidado.

Empleados tienen opiniones diversas sobre la transición

Por su parte, la directora ejecutiva interina, Colette Kress, reconoció que los trabajadores mantienen opiniones diversas sobre el proceso de transición, aunque aseguró que el liderazgo de la compañía considera que están comprometidos con Nvidia.

Kress señaló que los empleados son la prioridad durante este periodo y destacó el papel de los directivos, quienes han respaldado las operaciones y acompañado a los trabajadores en distintas partes del mundo durante la última semana.

Nvidia asegura que sus operaciones continúan con normalidad

La directora interina también destacó que la empresa cuenta con equipos tecnológicos y una hoja de ruta de varios años, cuyos proyectos continúan desarrollándose de manera coordinada.

En ese sentido, aseguró que, desde el punto de vista empresarial, las actividades de Nvidia siguen su curso habitual, mientras avanza el proceso para elegir a quien ocupará de manera permanente la dirección ejecutiva.