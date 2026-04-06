Busca autor de libros de autoayuda la presidencial en Brasil

Su integración rumbo a las elecciones del 4 de octubre, se perfila en un contexto nuevamente polarizado y con márgenes cerrados entre los favoritos.

El partido Avante anunció la precandidatura del psiquiatra y escritor Augusto Cury a la presidencia de Brasil, sumándose a un escenario electoral marcado por la competencia entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado Jair Bolsonaro.

¿Quién es Augusto Cury y qué propone?

Reconocido por sus libros de autoayuda como “El vendedor de sueños”, Augusto Cury ha construido una trayectoria como referente en temas de inteligencia emocional y desarrollo personal. Sus obras han sido traducidas a más de 90 países y han alcanzado millones de lectores.

De acuerdo con Avante, su proyecto busca fortalecer el equilibrio emocional, la educación y una gestión humanizada, con un enfoque centrado en el bienestar social. El partido destaca su capacidad para dialogar con distintos sectores y promover una política orientada a la estabilidad social.

¿Cómo está el escenario electoral en Brasil?

Las elecciones presidenciales se perfilan como una contienda cerrada entre Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un nuevo mandato, y Flávio Bolsonaro, que representa la continuidad del bloque conservador vinculado a su padre.

Los sondeos más recientes ubican a ambos candidatos en un empate técnico, con niveles de preferencia que oscilan entre el 35 % y 40 %, lo que anticipa una posible segunda vuelta igualmente competida.

¿Qué otros candidatos participan?

Además de Cury, también ha formalizado su intención de competir el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, quien dejó su cargo para participar en la contienda respaldado por el Partido Social Democrático.

La elección del próximo 4 de octubre se desarrollará en un contexto de alta expectativa política, donde la irrupción de nuevos perfiles como el de Augusto Cury podría influir en la distribución del voto y en el rumbo del proceso electoral en Brasil.