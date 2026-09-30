Burnham, de Reino Unido, reabre debate sobre volver a la UE

El primer ministro adelantó que aprovechará la próxima cumbre entre Reino Unido y la UE para presentar distintas opciones sobre el futuro vínculo con el bloque

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, reavivó este martes el debate sobre el Brexit al anunciar que buscará un consenso nacional para definir una nueva relación de largo plazo con la Unión Europea (UE).

Durante el Congreso del Partido Laborista, Burnham afirmó que el Brexit “ha hecho más daño que bien” y adelantó que aprovechará la próxima cumbre entre Reino Unido y la UE para presentar distintas opciones sobre el futuro vínculo con el bloque.

El anuncio ocurre una década después del referéndum de 2016, cuando los británicos votaron por abandonar la Unión Europea.

Burnham no anunció el regreso del Reino Unido al bloque, pero su propuesta abre nuevamente la discusión sobre hasta dónde podría llegar el acercamiento con Europa.

“Tenemos que decidir sobre una relación de largo plazo con lo que sigue siendo nuestro mayor mercado”, afirmó el primer ministro durante su discurso.

Encuesta registra apoyo para volver a la UE

El planteamiento de Burnham ocurre mientras distintas encuestas muestran un cambio en la opinión pública británica respecto al Brexit.

Un sondeo de YouGov realizado en junio encontró que 55% de los votantes apoyaría que Reino Unido volviera a formar parte de la Unión Europea, frente a 34% que se opondría.

Además, 59% respaldó estrechar los vínculos con el bloque sin llegar necesariamente a reincorporarse a la UE, al mercado único o a la unión aduanera.

Los datos muestran que existe respaldo a una relación más cercana con Europa, aunque las opciones sobre cómo concretarla siguen abiertas.

Burnham busca un nuevo acuerdo con Europa

El primer ministro británico señaló que la próxima cumbre Reino Unido-UE será una oportunidad para discutir temas como migración y las condiciones para sectores de la economía afectados por el Brexit.

Sin embargo, Burnham sostuvo que esos acuerdos no serían suficientes y planteó la necesidad de definir una relación más amplia con los países europeos.

“Brexit ha hecho más daño que bien. Necesitamos recuperar un mayor nivel de crecimiento y prosperidad para Gran Bretaña”, afirmó.

Su propuesta mantiene la línea de acercamiento con Europa que había planteado su antecesor, Keir Starmer, aunque Burnham ha utilizado un discurso más abierto al debate sobre el futuro de la relación.

Críticos califican propuesta como una “traición”

La propuesta provocó críticas de sectores que respaldaron la salida de la Unión Europea.

Richard Tice, vicepresidente de Reform UK, partido que surgió del movimiento favorable al Brexit, acusó a Burnham de intentar regresar al Reino Unido al ámbito de Bruselas.

“Andy Burnham lleva apenas cinco minutos como primer ministro y ya está intentando colarnos de nuevo en Bruselas por la puerta trasera”, afirmó.

Tice calificó la propuesta como una “traición” y aseguró que su partido se opondrá a cualquier intento de revertir el Brexit.

¿Reino Unido volvería a la Unión Europea?

Por ahora, Burnham no planteó un nuevo referéndum ni anunció formalmente que Reino Unido buscará reincorporarse a la Unión Europea.

Su propuesta consiste en presentar distintas alternativas para la relación con el bloque y tratar de construir un consenso político y social alrededor de alguna de ellas.

Entre las posibilidades que han sido mencionadas en el debate británico están una mayor cooperación con la UE, nuevos acuerdos comerciales o una eventual relación más estrecha con el mercado único y la unión aduanera.

La discusión ocurre mientras la Unión Europea ha mostrado disposición a fortalecer sus vínculos con Reino Unido, particularmente en materia de seguridad y defensa.