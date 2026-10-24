Bukele: Pandillas en Haití son satánicas y Dios dará la victoria

El mandatario Nayib Bukele defendió la misión de tropas de El Salvador desplegadas en Haití tras una emboscada registrada en Puerto Príncipe.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este viernes que las pandillas en Haití son "satánicas", por lo que, según él, "Dios nos concederá la victoria", en referencia a la búsqueda de cuatro soldados salvadoreños desaparecidos en el país isleño tras una emboscada el pasado domingo a las afueras de Puerto Príncipe.

Un contingente de El Salvador llegó el jueves a la capital haitiana para apoyar las operaciones de búsqueda de los cuatro militares que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un despliegue internacional en Haití para combatir a las pandillas.

“Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros”, escribió Bukele en un mensaje en X.

El presidente salvadoreño respondía así a quienes opinan que el éxito de Bukele en el combate a las pandillas en El Salvador no se podría trasladar a un territorio desconocido como Haití, donde sucesivas misiones internacionales fueron incapaces de pacificar el país.

“Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba”, remarcó.

Bukele ya advirtió esta semana a las pandillas haitianas de posibles represalias si no liberan ilesos a los salvadoreños.

En las últimas décadas se han sucedido en Haití varias operaciones militares multinacionales impulsadas por la ONU para el mantenimiento de la paz y el restablecimiento de la democracia, entre ellas la de 1994, liderada por Estados Unidos, que restauró en el poder al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide, y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

La GSF, con un millar de miembros en la actualidad, fue autorizada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití, y su mandato fue renovado por seis meses el pasado 29 de septiembre.

Más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití a causa de la violencia de las bandas, a las que la ONU también atribuye presuntamente más de 230 secuestros y la violación de más de 1,000 mujeres y niñas.