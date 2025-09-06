Bruselas multa Google con 3,465 MDD por abusos en publicidad

Autoridades aseguran que las prácticas impuestas por la compañía van en contra de lo estipulado por el Derecho Comunitario

La Comisión Europea multó a la multinacional Google por 3.465 millones de dólares por abuso de posición dominante en la publicidad en línea, al favorecer sus propios servicios en el sector en detrimento de sus rivales.

La sanción es la segunda más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de más de 4,000 millones también a Google por violar las normas comunitarias de competencia a travpes de Android.

Además de multar a la compañía, Bruselas exigió a Google que finalice la publicidad que favorece sus propios servicios de tecnología y adoptar "medidas para erradicar sus conflictos".

"La decisión muestra que Google abusó de su posición dominante en 'adtech' perjudicando a editores, anunciantes y consumidores. Este comportamiento es ilegal bajo las normas de competencia de la UE y Google debe ahora presentar correcciones serias para atajar sus conflictos de interés", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera.

Bruselas abrió en 2021 su investigación sobre el negocio publicitario en línea. Confirmó dos años después que las prácticas de la multinacional eran contrarias al Derecho comunitario.

Google ofrece servicios en este sector con dos herramientas de compra para anunciantes, otra para que los editores gestionen sus espacios publicitarios.

Autoridades concluyeron que la única salida para Google es que vendiera una parte de este negocio.