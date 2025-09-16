Brote de manos, pies y boca afecta escuelas en Condado de Hidalgo

Según la Autoridad de Salud del Condado, se trata de un virus que afecta principalmente a niños, aunque también puede presentarse en adultos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo emitió una alerta sanitaria tras confirmarse más de 60 casos de la enfermedad de manos, pies y boca en cuatro escuelas de la región.

Según la Autoridad de Salud del Condado, el Dr. Iván Meléndez, se trata de un virus que afecta principalmente a niños, aunque también puede presentarse en adultos. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, escalofríos, dolor de garganta, náuseas y la aparición de ampollas en manos, pies y boca, generalmente a partir del tercer día de infección.

Las autoridades sanitarias advierten que el periodo más contagioso ocurre en los primeros días, cuando muchas personas aún no saben que están enfermas. La transmisión se da por contacto con mucosidad, gotas de saliva, tos, falta de higiene en las manos y otros fluidos corporales.

Actualmente no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, por lo que las medidas médicas se concentran en aliviar los síntomas. Se recomienda el uso de medicamentos como Tylenol o Motrin para controlar la fiebre y el dolor, además de optar por alimentos blandos que faciliten la alimentación debido a las molestias que provocan las ampollas.

El Departamento de Salud informó que los niños pueden reincorporarse a clases una vez que pasen al menos 24 horas sin fiebre y las lesiones en la piel comiencen a secarse. Para orientación adicional, se encuentra disponible la línea telefónica 956-318-2426.