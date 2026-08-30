Brote de dengue en Kenia deja cinco muertes y mil 600 casos

Un brote de dengue en el este de Kenia suma más de mil 600 casos y cinco muertes sospechosas, informaron autoridades de Salud

Un brote de dengue en el este de Kenia ha dejado más de mil 600 casos y cinco muertes sospechosas, por lo que las autoridades sanitarias reforzaron las acciones para contener la transmisión.

El Ministerio de Salud informó que, hasta el 26 de agosto, se habían contabilizado mil 583 casos en el condado de Garissa y otros 95 en Wajir, ambos territorios ubicados en la frontera con Somalia.

Las cinco muertes sospechosas fueron reportadas en Garissa. Ante la situación, los centros de salud de las zonas afectadas se mantienen en máxima alerta.

Refuerzan la vigilancia sanitaria

Mary Muthoni, secretaria principal de Salud Pública, destacó que será necesario mantener una vigilancia constante hasta confirmar que la transmisión de la enfermedad haya sido interrumpida.

Como parte de las medidas de prevención, las autoridades pidieron a la población eliminar posibles criaderos del mosquito que transmite el virus.

Las autoridades sanitarias recomendaron vaciar, lavar y mantener completamente tapados los recipientes utilizados para almacenar agua, al menos una vez por semana.

También exhortaron a utilizar repelente, ropa de manga larga y mosquiteros en puertas y ventanas, especialmente durante el día. Además, pidieron extremar las medidas de protección para evitar que los niños sufran picaduras.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti y, con menor frecuencia, por el llamado mosquito tigre.

La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad. Sus manifestaciones pueden ir desde fiebre leve hasta cuadros incapacitantes, acompañados de dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, además de eritema.

El dengue es común en regiones tropicales y subtropicales, así como en algunas zonas templadas de África, Asia, Centro y Sudamérica y el Caribe.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de las principales formas de controlar la enfermedad es combatir al mosquito transmisor, que suele reproducirse en depósitos y acumulaciones de agua.